Дронами лучше всех управляют не геймеры: морская пехота США сделала неожиданное открытие

Несмотря на распространенное мнение о том, что лучшими пилотами дронов становятся бывшие геймеры, в Корпусе морской пехоты США сделали неожиданный вывод. На самом деле лучшие пилоты дронов - это бывшие байкеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

Оказалось, что навыки управления мотоциклами, гидроциклами или лодками дают гораздо лучшую базу для пилотирования ударных БПЛА, чем видеоигры, пояснил изданию куратор курса подготовки операторов, майор Майк Оливарес.

"Если человек имеет опыт технической работы "на свежем воздухе", у него гораздо больше шансов на успех, чем у того, кто только играл в игры", - сказал он.

По словам Оливареса, ключевым фактором является "мягкость прикосновения" и ощущение техники в реальной среде. А управление дроном как раз требует ювелирной работы с маленькими переключателями.

Нужна чрезвычайная точность, чтобы контролировать скорость, высоту и направление одновременно. Геймеры прекрасно справляются в симуляторах с нулевым весом. Однако, когда на беспилотник цепляют взрывчатку или другой полезный вес, динамика полета меняется.

Мотоциклисты и водители лодок, которые привыкли к физической инерции и сопротивлению среды на открытом воздухе, адаптируются к этим изменениям значительно быстрее. Тогда как геймеры к такому не привыкли. Около 20% студентов отсеиваются именно из-за неспособности овладеть чувствительностью контроллеров.