UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У дронах і ракетах РФ знайшли понад 100 іноземних компонентів, - розвідка

Фото: компоненти до російських дронів виготовляє в тому числі Іран (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран далеко не єдина країна, що допомагає озброювати агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України в Telegram.

Іноземні компоненти в дронах та ракетах РФ ідентифікували експерти українських науково-дослідних установ.

Серед опублікованих сьогодні зразків, де знайшли іноземні компоненти: два ударних безпілотники російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий дрон "Корсар" та крилата ракета Х-69. 

"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - повідомили в розвідці.

Зазначається, що зафіксовано використання таких дронів з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Окрім іранської, на нові "Шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

"В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі. В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі", - додали в ГУР.

У випадку вищезазначених дронів було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.

 

Розвідка нагадує, що в серпні також зафіксовано застосування дрона типу "Герань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

РБК-Україна повідомляло, що "Іскандер", який вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей. А саме в ракеті знайшли запчастини американського, британського та японського виробництва.

Як відомо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, росіяни почали закуповувати іранські дрони типу Shahed в промислових масштабах.

Згодом Росія почала їх виробництво, щоб не залежати від нестабільних союзників і наростити арсенал цієї зброї. Ще якийсь час Москві знадобився, щоб пустити іранський дрон на конвеєр і, випробувавши його в обстрілах, модернізувати.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна: "Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніРакетиДрони