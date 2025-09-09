У дронах і ракетах РФ знайшли понад 100 іноземних компонентів, - розвідка

Розвідка нагадує, що в серпні також зафіксовано застосування дрона типу "Герань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

РБК-Україна повідомляло, що "Іскандер", який вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей. А саме в ракеті знайшли запчастини американського, британського та японського виробництва.

Як відомо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, росіяни почали закуповувати іранські дрони типу Shahed в промислових масштабах.

Згодом Росія почала їх виробництво, щоб не залежати від нестабільних союзників і наростити арсенал цієї зброї. Ще якийсь час Москві знадобився, щоб пустити іранський дрон на конвеєр і, випробувавши його в обстрілах, модернізувати.

