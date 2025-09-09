В дронах и ракетах РФ нашли более 100 иностранных компонентов, - разведка

Разведка напоминает, что в августе также зафиксировано применение дрона типа "Герань-2" с полезной нагрузкой на внешних подвесах под крыльями.

РБК-Украина сообщало, что "Искандер", который ударил по Кабмину, содержал более 30 иностранных деталей. А именно в ракете нашли запчасти американского, британского и японского производства.

Как известно, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, россияне начали закупать иранские дроны типа Shahed в промышленных масштабах.

Впоследствии Россия начала их производство, чтобы не зависеть от нестабильных союзников и нарастить арсенал этого оружия. Еще какое-то время Москве понадобилось, чтобы пустить иранский дрон на конвейер и, испытав его в обстрелах, модернизировать.

