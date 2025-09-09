В дронах и ракетах РФ нашли более 100 иностранных компонентов, - разведка

Россия использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов, поэтому Иран далеко не единственная страна, помогающая вооружать агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.
Иностранные компоненты в дронах и ракетах РФ идентифицировали эксперты украинских научно-исследовательских учреждений.
Среди опубликованных сегодня образцов, где нашли иностранные компоненты: два ударных беспилотника российского производства "Герань-2" серии "Ы", многоцелевой дрон "Корсар" и крылатая ракета Х-69.
"С целью продолжения и усиления террора против населения Украины РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). В отдельных случаях модернизация происходит при участии Ирана", - сообщили в разведке.
Отмечается, что зафиксировано использование таких дронов с термобарической боевой частью иранского производства.
Кроме иранской, на новые "Шахеды" РФ также устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробития защищенного укрытия.
"В обоих случаях для инициации подрыва используются контактные датчики цели. В отдельных БпЛА было зафиксировано использование боевых частей с элементами поражения в виде металлических шаров и возможностью неконтактного подрыва по сигналам от оптического датчика (лазерный дальномер, лидар) на определенном расстоянии до цели", - добавили в ГУР.
В случае вышеупомянутых дронов был применен лазерный дальномер SF20 южноафриканской компании LightWare.
Разведка напоминает, что в августе также зафиксировано применение дрона типа "Герань-2" с полезной нагрузкой на внешних подвесах под крыльями.
РБК-Украина сообщало, что "Искандер", который ударил по Кабмину, содержал более 30 иностранных деталей. А именно в ракете нашли запчасти американского, британского и японского производства.
Как известно, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, россияне начали закупать иранские дроны типа Shahed в промышленных масштабах.
Впоследствии Россия начала их производство, чтобы не зависеть от нестабильных союзников и нарастить арсенал этого оружия. Еще какое-то время Москве понадобилось, чтобы пустить иранский дрон на конвейер и, испытав его в обстрелах, модернизировать.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина: "Шахеды" стали умнее: что Россия встроила в иранские дроны и как ответит Украина".