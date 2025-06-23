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Дрон ЗСУ змусив двох окупантів здатися на Донеччині: момент потрапив на відео

Понеділок 23 червня 2025 18:48
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Дрон ЗСУ змусив двох окупантів здатися на Донеччині: момент потрапив на відео Ілюстративне фото: дрон ЗСУ змусив двох окупантів здатися на Донеччині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Донецькому напрямку український дрон допоміг захопити у полон двох російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"Двоє рашистських окупантів здалися у полон українському дрону", - підписано відео.

Як зазначили в ОТУ "Хаоків", на Донецькому напрямку козаки взводу розвідки 122 окремого батальйону 133 ОБР ТРО за допомогою дрону взяли в полон двох окупантів.

Полоненим скинули воду та за допомогою скидів гранат вказали правильний напрямок, у який рухатися, щоб залишитися живими.

Українські воїни захоплюють у полон окупантів

Раніше повідомлялося, що українські десантники взяли в полон десять російських військових на Курському напрямку. За їхніми словами, умови служби в підрозділах на території РФ були настільки жахливими, що вони добровільно здалися.

Також Сили спеціальних операцій провели раптовий наліт на тилові позиції ворога, захопивши шістьох окупантів.

Крім того, українські прикордонники відбили штурм на Вовчанському напрямку, взявши в полон ще одного військового РФ. Ворог зазнав втрат і був змушений відступити.

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