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Дрон ВСУ заставил двух оккупантов сдаться в Донецкой области: момент попал на видео

Понедельник 23 июня 2025 18:48
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Дрон ВСУ заставил двух оккупантов сдаться в Донецкой области: момент попал на видео Иллюстративное фото: дрон ВСУ заставил двух оккупантов сдаться в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Донецком направлении украинский дрон помог захватить в плен двух российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"Двое рашистских оккупантов сдались в плен украинскому дрону", - подписано видео.

Как отметили в ОТГ "Хаоков", на Донецком направлении казаки взвода разведки 122 отдельного батальона 133 ОБР ТРО с помощью дрона взяли в плен двух оккупантов.

Пленным сбросили воду и с помощью сбросов гранат указали правильное направление, в которое двигаться, чтобы остаться в живых.

Украинские воины захватывают в плен оккупантов

Ранее сообщалось, что украинские десантники взяли в плен десять российских военных на Курском направлении. По их словам, условия службы в подразделениях на территории РФ были настолько ужасными, что они добровольно сдались.

Также Силы специальных операций провели внезапный налет на тыловые позиции врага, захватив шестерых оккупантов.

Кроме того, украинские пограничники отбили штурм на Волчанском направлении, взяв в плен еще одного военного РФ. Враг понес потери и был вынужден отступить.

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ВСУ Война в Украине Донецкая область
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