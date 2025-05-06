Українські бійці відбили атаку і захопили російського штурмовика під Вовчанськом

Українські прикордонники відбили спробу штурму на Вовчанському напрямку та взяли в полон російського військового. Противник зазнав втрат і був змушений відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"У полоні він подякував українським бійцям за врятоване життя та надану допомогу", - розповіли про штурмовика прикордонники.

Успішну роботу воїнів, яка закінчилася полоном окупанта, Держприкордонслужба показала на відео.

Цей підрозділ формують із засуджених - полонений раніше відбував покарання за дезертирство з одної із військових частин ЗС РФ.

Українським військовим вдалося встановити, що полонений росіянин - уродженець Курської області, має звання прапорщика та брав участь у штурмі в складі штурмового підрозділу "Шторм Z".

"Завдяки професійним і рішучим діям прикордонників спроба прориву завершилася провалом. У ході бою один із російських військовослужбовців потрапив у полон", - розповіли прикордонники.

Як розповіли військові, противник намагався штурмувати українські позиції, однак під щільним вогнем українських захисників був змушений відступити з втратами.

Полонені росіяни

Нагадаємо, нещодавно бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти на куп'янському напрямку.

Також українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.

Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").

Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 959 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1430 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 145 дронів та іншу техніку ворога.

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