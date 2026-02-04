Дрон влетів в авто з родиною: РФ завдала удару по Сумщині

Ввечері середи, 4 лютого, Сумщина перебуває під атаками російських дронів. Один з них поцілив у цивільне авто, в якому перебувала родина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова.
"У Зноб-Новгородській громаді росіяни поцілили дроном у цивільний автомобіль, у якому їхала родина - чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє постраждали. 66-річна жінка зазнала важких травм. Постраждалих госпіталізують", - йдеться у його заяві.
Григоров додав, що у Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждав 42-річний чоловік.
"Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Усі наслідки уточнюються", - зазначив голова ОВА.
Він також зауважив, що повітряна тривога триває, і закликав місцевих жителів не ігнорувати її та перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни атакували Суми та область на тлі комбінованих ударів по Україні. Серед наслідків ударів по обласному центру пошкодження житлових будинків та загоряння - люди залишились без тепла.
Тоді країна-агресорка завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Росіяни завдали ударів по восьми регіонах дронами та ракетами різних типів.
Крім того, окупанти два дні поспіль завдавали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. В Конотопі обстріли дронами пошкодила колії, територію станції, ремонтний цех та адміністративну будівлю локомотивного депо, виникли пожежі.
РБК-Україна також писало, що росіяни дистанційно мінують дороги у Сумській області за допомогою безпілотників, скидаючи невеликі мішки. Вони можуть спрацьовувати від натискання або наближення.