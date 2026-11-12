ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дрон упал на дорогу в Киеве, загорелся автобус и есть пострадавший

13:11 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дрон упал на дорогу в Киеве, загорелся автобус и есть пострадавший Фото: РФ вторично за день ударила дронами по Киеву (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Киеве после падения дрона загорелись автомобили и, вероятно, автобус. Для столицы это уже вторая атака за день, а к месту происшествия уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, в Шевченковском районе из-за падения дрона загорелись легковой автомобиль и, вероятно, автобус.

На место происшествия следуют экстренные службы.

"Один человек пострадал в результате падения БПЛА на дорогу в Шевченковском районе. Медики оказывают помощь.
Пылал легковой автомобиль. Частично поврежден автобус", - добавил он.

32-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей.

Напомним, за сутки 1 ноября российская армия потеряла 2 500 военных.

Генштаб ВСУ назвал это самым большим суточным показателем с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщало РБК-Украина, минувшей ночью россияне атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и ударными дронами.

По состоянию на 08:00 Воздушные силы сбили и подавили 89 ударных дронов и пять S8000.

Также сегодня утром в Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе. Там возник пожар и существенные разрушения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Атака дронов
Новости
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Черные дыры в стенах и разбитые балконы: как выглядит 9-этажка в Киеве после атаки РФ (фото, видео)
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone