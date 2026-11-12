У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі

У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку. На місці виникла пожежа, є суттєві руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Внаслідок удару безпілотника у багатоповерхівці спалахнула пожежа на рівні з 3 по 6 поверхи. Також, за попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано часткове руйнування на рівні 5 поверху.

Наразі на місці події працюють усі необхідні екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Оновлено о 9:05. Вже відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки.

Оновлено о 9:09. Уже двоє постраждалих.

Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Києву балістикою. У місті чули вибухи.

Одною з головних цілей останніх ударів по Україні є енергетика. Росіяни хочуть залишити українців без світла та тепла напередодні зими.