Дрон ударив по "спальнику" в Запоріжжі, є жертви

Повідомляється, що внаслідок удару безпілотника по спальному району Запоріжжя є загиблі та постраждалі, кількість яких продовжує уточнюватися.

Ворожий безпілотник атакував спальний район Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено житлові об'єкти та інфраструктуру. За попередньою інформацією, спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, проте згодом кількість поранених збільшилася.

Фото: обстріл Запоріжжя (Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова)

За уточненими даними, внаслідок удару кількість поранених зросла до 15 осіб. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, медики працюють на місці події.

На жаль, унаслідок атаки загинуло двоє людей. Інформація про наслідки уточнюється, служби продовжують працювати на місці удару та ліквідації наслідків.

Зазначимо, що в ніч на 7 червня, а також вранці того самого дня російські війська завдали серію ударів по Запоріжжю, внаслідок чого в місті зафіксовано перебої з електропостачанням і часткове відключення електроенергії.

Також, під час денної атаки на Запоріжжя 6 червня один із російських ударів припав на будівлю супермаркету, внаслідок чого серед постраждалих опинилася дитина. За уточненою інформацією, влучання зафіксовано в дах торгового об'єкта.