Дрон Striker дістане до Уралу: польський БпЛА протестували в Україні

Польські розробники провели успішні випробування нового далекобійного безпілотника Striker в умовах українського полігону. Апарат здатний вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів від точки запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Мілітарний .

Дрон Striker пройшов комплексні тести на одному з полігонів Київської області. Українські оператори вже оцінили техніку в дії й дали позитивні відгуки після польотів.

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Виробник наголошує на точності всіх отриманих даних. Реальні випробування підтвердили живучість та ефективність системи.

Характеристики FlyFocus Striker

Цей ударний безпілотник належить до категорії Deep Strike - атака у глибокий тил противника. Його максимальна злітна маса становить 140 кілограмів.

Розробники пропонують дві версії силових установок на вибір замовника:

Малий поршневий двигун для стандартних завдань.

Реактивний двигун для швидкісних операцій.

FlyFocus Striker на виставці озброєнь (фото milmag.pl)

Версія з поршневим двигуном розвиває швидкість від 90 до 180 кілометрів на годину. Якщо потрібна швидкість, обирають реактивну модифікацію. Вона здатна розганятися до 325 кілометрів на годину, що робить безпілотник складною ціллю для ворожих систем ППО.

Головна перевага новинки - її радіус дії. З бойовою частиною вагою 40 кілограмів Striker долає 1000 кілометрів. Це дозволяє атакувати стратегічні об'єкти в глибокому тилу. Також існує можливість збільшити вагу заряду до 60 кілограмів.

Виробник передбачив різні типи боєприпасів:

Осколково-фугасна частина для ураження живої сили та техніки.

Термобарична частина для знищення укріплень та складів.

Система керування безпілотником Striker є сучасною та гнучкою. Наведення на ціль відбувається у двох основних режимах. Перший варіант - політ за заздалегідь визначеними координатами. Другий - використання відеоголовки самонаведення.

Для передачі даних використовують супутниковий канал, що забезпечує стабільний зв'язок на великих відстанях. Усі канали управління захищені надійним шифруванням. Перехопити контроль над дроном майже неможливо.

Старт апарату відбувається з пневматичної пускової установки. Це мобільне рішення, що дозволяє швидко готувати дрон до вильоту та змінювати позиції.

І ударник і розвідник

Платформа має широкий потенціал для використання. Окрім ударних місій, апарат може працювати як розвідувальний дрон. Великий запас ходу дозволяє довго спостерігати за територією противника.

Також безпілотник можна використовувати як повітряну мішень. Це допомагає тренувати розрахунки протиповітряної оборони.