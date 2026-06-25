Дрон Striker долетит до Урала: польский БпЛА протестировали в Украине

Польские разработчики провели успешные испытания нового дальнобойного беспилотника Striker в условиях украинского полигона. Аппарат способен поражать цели на расстоянии до тысячи километров от точки запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Милитарный .

Дрон Striker прошел комплексные тесты на одном из полигонов Киевской области. Украинские операторы уже оценили технику в действии и дали положительные отзывы после полетов.

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Производитель подчеркивает точность всех полученных данных. Реальные испытания подтвердили живучесть и эффективность системы.

Характеристики FlyFocus Striker

Этот ударный беспилотник относится к категории Deep Strike - атака в глубокий тыл противника. Его максимальная взлетная масса составляет 140 кг.

Разработчики предлагают две версии силовых установок по выбору заказчика:

Малый поршневой двигатель для стандартных задач.

Реактивный двигатель для скоростных операций.

FlyFocus Striker на выставке вооружения (фото milmag.pl)

Версия с поршневым двигателем развивает скорость от 90 до 180 км/ч. Если требуется скорость, выбирают реактивную модификацию. Она способна разгоняться до 325 км в час, что делает беспилотник сложной целью для враждебных систем ПВО.

Главное преимущество новинки - ее радиус действия. С боевой частью весом 40 килограммов Striker преодолевает 1000 километров. Это позволяет атаковать стратегические объекты в глубоком тылу. Также есть возможность увеличить вес заряда до 60 килограммов.

Производитель предусмотрел разные типы боеприпасов:

Осколочно-фугасная часть для поражения живой силы и техники.

Термобарическая часть для уничтожения укреплений и складов.

Система управления беспилотником Striker является современной и гибкой. Наведение на цель происходит в двух основных режимах. Первый вариант – полет по заранее определенным координатам. Второй – использование видеоголовки самонаведения.

Для передачи данных используют спутниковый канал, обеспечивающий стабильную связь на больших расстояниях. Все каналы управления защищены надежным шифрованием. Перехватить контроль над дроном почти невозможно.

Старт аппарата происходит из пневматической пусковой установки. Это мобильное решение, позволяющее быстро готовить дрон к вылету и изменять позиции.

И ударник и разведчик

Платформа имеет широкий потенциал к использованию. Кроме ударных миссий, аппарат может работать как разведывательный дрон. Большой запас хода позволяет долго наблюдать за территорией противника.

Также беспилотник можно использовать как воздушную мишень. Это помогает тренировать расчеты противовоздушной обороны.