Дрон Sea Baby влетів у танкер "тіньового флоту" РФ у Чорному морі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Морський дрон Sea Baby "вполював" танкер Blue

Морський безпілотник Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до "тіньової флотилії" РФ.

На момент удару судно знаходилося неподалік тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України, зазначили в СБУ.

"Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень", - уточнили спецслужби.

Російська авіація намагалася поцілити по морському дрону, але марно.

Blue перебуває під санціями багатьох країн

Танкер Blue перебуває за транспортування нафти РФ під санкціями:

ЄС,

Великої Британії,

Канади,

Австралії,

України.

Судно належить до класу Suezmax - великих морських танкерів, які транспортують значні об'єми нафти та нафтопродуктів.

Саме за допомогою таких танкерів РФ обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки для фінансування війни проти України.

"З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи Кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу РФ для продовження агресії", - резюмували в СБУ.