Дрон Sea Baby влетел в танкер "теневого флота" РФ в Черном море (видео)
Утром 8 июля Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию на Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление СБУ.
Морской дрон Sea Baby "охотился" на танкер Blue
Морской беспилотник Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в "теневую флотилию" РФ.
На момент удара судно находилось недалеко от временно оккупированной Ялты, в исключительно экономической зоне Украины, отметили в СБУ.
"Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате которого последний получил серьезные повреждения", - уточнили спецслужбы.
Российская авиация пыталась попасть по морскому дрону, но тщетно.
Blue находится под санциями многих стран
Танкер Blue находится за транспортировку нефти РФ под санкциями:
- ЕС,
- Великобритании,
- Канады,
- Австралии,
- Украины.
Судно относится к классу Suezmax – крупным морским танкерам, транспортирующим значительные объемы нефти и нефтепродуктов.
Именно с помощью таких танкеров РФ обходит международные санкции и получает миллиардный доход для финансирования войны против Украины.
"С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ для продолжения агрессии", - резюмировали в СБУ.
Силы обороны Украины 17 июня поразили танкер "теневого флота" России в Черном море. Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.
СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковали НПЗ, топливные терминалы и военные объекты в России и в оккупированном Крыму в ночь на 6 июля.