Росія атакувала безпілотником об'єкт енергетики на Полтавщині удень 25 листопада. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

РФ ударила дроном по Полтавщині

За словами чиновника, у Полтавському районі внаслідок влучання російського дрона в об’єкт енергетики травмовані четверо людей. Їм надають необхідну допомогу.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА по об'єкту енергетики", - йдеться в повідомленні.

Обставини чергового воєнного злочина РФ проти мирного населення України уточнюються.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 11 листопада російські війська двічі атакували Полтаву. Під удар потрапило приватне підприємство, де спалахнула пожежа, також пошкоджено будинок. Є троє травмованих.

Крім того, окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, і відомо про влучання у підприємство.