РФ вдарила по "Епіцентру" в Полтаві: виникла пожежа, є постраждала

Фото: Росія вдарила по "Епіцентру" в Полтаві (facebook.com/epicentrkua)

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Російські війська вдень 25 жовтня атакували торговельний гіпермаркет "Епіцентр" у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - повідомив Дяківнич. Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка. У самій компанії повідомили, що лише за добу росіяни атакували "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. "Тотальне знищення мережі…", - зазначили у пресслужбі "Епіцентру".