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РФ вдарила по "Епіцентру" в Полтаві: виникла пожежа, є постраждала

12:10 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
РФ вдарила по "Епіцентру" в Полтаві: виникла пожежа, є постраждала Фото: Росія вдарила по "Епіцентру" в Полтаві (facebook.com/epicentrkua)
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Російські війська вдень 25 жовтня атакували торговельний гіпермаркет "Епіцентр" у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється", - повідомив Дяківнич.

Ліквідація наслідків атаки триває. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка.

У самій компанії повідомили, що лише за добу росіяни атакували "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві.

"Тотальне знищення мережі…", - зазначили у пресслужбі "Епіцентру".

Нагадаємо, вночі 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові.

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

У мережі пишуть, що під удар потрапив останній у Харкові торговельний центр мережі "Епіцентр".

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