У Полтаві після удару РФ перебої зі світлом та водою, а в Кременчуці атаковано підприємство

Російські окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, і відомо про влучання у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Приблизно о 22:51 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний дрон, який летів в напрямку Полтави. Одразу після цього кілька хвилин у місті було чути вибухи.

Трохи пізніше місцеві ЗМІ почали писати, що у деяких мікрорайонах частково зникло світло і вода. Наразі місцева влада поінформувала про влучання в енергооб'єкт.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетики. Інформація уточнюється", - написав глава ОВА Дяківнич.

Також він повідомив, що у Кременчуці російський безпілотник влучив по промисловому підприємству. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.