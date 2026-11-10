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У Полтаві після удару РФ перебої зі світлом та водою, а в Кременчуці атаковано підприємство

00:40 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Едуард Ткач
У Полтаві після удару РФ перебої зі світлом та водою, а в Кременчуці атаковано підприємство Фото: ворог влучив в енергооб'єкт (Getty Images)
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Російські окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, і відомо про влучання у підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Приблизно о 22:51 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний дрон, який летів в напрямку Полтави. Одразу після цього кілька хвилин у місті було чути вибухи.

Трохи пізніше місцеві ЗМІ почали писати, що у деяких мікрорайонах частково зникло світло і вода. Наразі місцева влада поінформувала про влучання в енергооб'єкт.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетики. Інформація уточнюється", - написав глава ОВА Дяківнич.

Також він повідомив, що у Кременчуці російський безпілотник влучив по промисловому підприємству. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Полтавської області

Нагадаємо, увечері 8 листопада росіяни масово атакували дронами Кременчук. Внаслідок обстрілу було пошкоджено як мінімум один житловий будинок і постраждали люди.

Також ми писали, що 7 листопада ворог атакував у Кременчуці приватні підприємства. Через атаку виникли пожежі.

Крім того, в ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. Відомо, що ворог ударив балістикою.

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