У Полтаві після удару РФ перебої зі світлом та водою, а в Кременчуці атаковано підприємство
Російські окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, і відомо про влучання у підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Приблизно о 22:51 Повітряні сили ЗСУ зафіксували реактивний дрон, який летів в напрямку Полтави. Одразу після цього кілька хвилин у місті було чути вибухи.
Трохи пізніше місцеві ЗМІ почали писати, що у деяких мікрорайонах частково зникло світло і вода. Наразі місцева влада поінформувала про влучання в енергооб'єкт.
"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по обʼєкту енергетики. Інформація уточнюється", - написав глава ОВА Дяківнич.
Також він повідомив, що у Кременчуці російський безпілотник влучив по промисловому підприємству. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Обстріли Полтавської області
Нагадаємо, увечері 8 листопада росіяни масово атакували дронами Кременчук. Внаслідок обстрілу було пошкоджено як мінімум один житловий будинок і постраждали люди.
Також ми писали, що 7 листопада ворог атакував у Кременчуці приватні підприємства. Через атаку виникли пожежі.
Крім того, в ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували одне з промислових підприємств у Кременчуцькому районі Полтавської області. Відомо, що ворог ударив балістикою.