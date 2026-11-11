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Росіяни завдали подвійного удару по Полтаві, пошкоджено підприємство, є поранені

11:45 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни завдали подвійного удару по Полтаві, пошкоджено підприємство, є поранені Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)
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Уранці 11 листопада російські війська двічі атакували Полтаву. Під удар потрапило приватне підприємство, де спалахнула пожежа, також пошкоджено будинок. Є троє травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

За його словами, внаслідок першого удару зафіксували влучання на території приватного підприємства. Там спалахнула пожежа. На місце прибули відповідні служби.

За попередньою інформацією, травми отримали троє людей. Дані про наслідки атаки уточнюються.

Згодом Дяківнич повідомив про ще одну локацію в Полтаві, де впав російський безпілотник. Попередньо, внаслідок цього пошкоджено приватний будинок. Інформацію щодо руйнувань також уточнюють.

Нагадаємо, незадовго до цього російський безпілотник упав у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа на відкритій території, а вибухова хвиля пошкодила легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждала одна людина.

Крім того, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях. Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

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