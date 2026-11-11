Росіяни завдали подвійного удару по Полтаві, пошкоджено підприємство, є поранені

Уранці 11 листопада російські війська двічі атакували Полтаву. Під удар потрапило приватне підприємство, де спалахнула пожежа, також пошкоджено будинок. Є троє травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи в Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича.

Згодом Дяківнич повідомив про ще одну локацію в Полтаві, де впав російський безпілотник. Попередньо, внаслідок цього пошкоджено приватний будинок. Інформацію щодо руйнувань також уточнюють.

За його словами, внаслідок першого удару зафіксували влучання на території приватного підприємства. Там спалахнула пожежа. На місце прибули відповідні служби.

Нагадаємо, незадовго до цього російський безпілотник упав у Голосіївському районі Києва. Там спалахнула пожежа на відкритій території, а вибухова хвиля пошкодила легковий автомобіль. Унаслідок інциденту постраждала одна людина.

Крім того, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях. Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.