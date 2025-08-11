Дрон "Павук Допхіна": у Мінцифри показали нову зброю на фронті (відео)

Українці створили унікальний дрон зі штучним інтелектом, який допомагає вражати цілі на відстані понад 50 кілометрів. Нова розробка отримала назву "Павук Допхіна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За словами Федорова, розробка стала результатом співпраці інженерів 3-ї штурмової бригади, компанії Omnitech і оборонної платформи Brave1. Ідея безпілотника виникла безпосередньо на фронті в R&D-лабораторіях бригади. Дрон названо на честь загиблого воїна з позивним Допхін.
"Дрон розроблений на честь нього - і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км", - розповів він.
Як наголосив міністр, дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Його основна роль - надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога.
Це дозволяє українським дронам з’являтися в неочікуваних для противника місцях та ефективно знищувати зенітно-ракетні комплекси, логістичні вузли та інші важливі цілі.
Федоров додав, що технологія вже використовується на фронті та масштабуватиметься для збільшення втрат ворога.
Сьогодні безпілотники відіграють важливо роль у війні, істотно впливаючи на хід бойових дій. Вони використовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню, ударів по техніці та живій силі противника, а також для оборони від атак.
Застосування безпілотників стало однією з ключових тактик на фронті. Їхня ефективність змушує як Україна, так й Росію постійно адаптувати свої дії й змінювати підходи до ведення бойових операцій.
Раніше Федоров розповів про роботу українського дрона "Катран", який використовують ЗСУ. Операції з його участю засекречені.
Також Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Вже є перші результати.