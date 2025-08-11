UA

Економіка Авто Tech

Дрон "Павук Допхіна": у Мінцифри показали нову зброю на фронті (відео)

Ілюстративне фото: Україна почала виробництво дронів зі штучним інтелектом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українці створили унікальний дрон зі штучним інтелектом, який допомагає вражати цілі на відстані понад 50 кілометрів. Нова розробка отримала назву "Павук Допхіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами Федорова, розробка стала результатом співпраці інженерів 3-ї штурмової бригади, компанії Omnitech і оборонної платформи Brave1. Ідея безпілотника виникла безпосередньо на фронті в R&D-лабораторіях бригади. Дрон названо на честь загиблого воїна з позивним Допхін.

"Дрон розроблений на честь нього - і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км", - розповів він.

Як наголосив міністр, дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Його основна роль -  надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога.

Це дозволяє українським дронам з’являтися в неочікуваних для противника місцях та ефективно знищувати зенітно-ракетні комплекси, логістичні вузли та інші важливі цілі.

Федоров додав, що технологія вже використовується на фронті та масштабуватиметься для збільшення втрат ворога.

Дрони у війні в Україні

Сьогодні безпілотники відіграють важливо роль у війні, істотно впливаючи на хід бойових дій. Вони використовуються для розвідки, коригування артилерійського вогню, ударів по техніці та живій силі противника, а також для оборони від атак.

Застосування безпілотників стало однією з ключових тактик на фронті. Їхня ефективність змушує як Україна, так й Росію постійно адаптувати свої дії й змінювати підходи до ведення бойових операцій.

Раніше Федоров розповів про роботу українського дрона "Катран", який використовують ЗСУ. Операції з його участю засекречені.

Також Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Вже є перші результати.

