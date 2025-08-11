Дрон "Павук Допхіна": у Мінцифри показали нову зброю на фронті (відео)

За словами Федорова, розробка стала результатом співпраці інженерів 3-ї штурмової бригади, компанії Omnitech і оборонної платформи Brave1. Ідея безпілотника виникла безпосередньо на фронті в R&D-лабораторіях бригади. Дрон названо на честь загиблого воїна з позивним Допхін.

"Дрон розроблений на честь нього - і вже зараз несе відплату ворогам на відстані 50+ км", - розповів він.

Як наголосив міністр, дрон перевершує іноземні аналоги за ключовими показниками та автономно фіксується на місцевості за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Його основна роль - надійний зв’язок для ударних БпЛА глибоко в тилу ворога.

Це дозволяє українським дронам з’являтися в неочікуваних для противника місцях та ефективно знищувати зенітно-ракетні комплекси, логістичні вузли та інші важливі цілі.

Федоров додав, що технологія вже використовується на фронті та масштабуватиметься для збільшення втрат ворога.