На землі, в повітрі й на морі: у Мінцифри розповіли, як працює секретний дрон "Катран"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про роботу українського дрона "Катран", який використовують ЗСУ. Операції з його участю засекречені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Федорова.

"Катран" - високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", - зазначив Федоров.

За його словами, дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції.

Окрім того, дрон "Катран" багатофункціональний - ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі. Для нього не треба окремий РЕБ, "Катран" має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

"Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни. Пишаюсь українським розробниками - ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", - додав міністр цифрової трансформації і показав візуалізацію дрона.

Виробництво зброї в Україні

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Мова про дрони, роботизовані системи, ракети, засоби ураження тощо.

Зокрема, нещодавно Федоров розповідав про те, що українські військові використовують на фронті унікальний безпілотник-носій від компанії Autonomous Engineering R&D Ukraine. Він переносить на собі до шести FPV-дронів і також є ретранслятором.

Раніше ж Федоров розповідав, що цього року в Україні з'являться так звані рої дронів. Також в Україні збираються запустити виробництво вибухових речовин.