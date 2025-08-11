RU

Дрон "Паук Допхина": в Минцифры показали новое оружие на фронте (видео)

Иллюстративное фото: Украина начала производство дронов с искусственным интеллектом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинцы создали уникальный дрон с искусственным интеллектом, который помогает поражать цели на расстоянии более 50 километров. Новая разработка получила название "Паук Допхина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, разработка стала результатом сотрудничества инженеров 3-й штурмовой бригады, компании Omnitech и оборонной платформы Brave1. Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте в R&D-лабораториях бригады. Дрон назван в честь погибшего воина с позывным Допхин.

"Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км", - рассказал он.

Как подчеркнул министр, дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Его основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага.

Это позволяет украинским дронам появляться в неожиданных для противника местах и эффективно уничтожать зенитно-ракетные комплексы, логистические узлы и другие важные цели.

Федоров добавил, что технология уже используется на фронте и будет масштабироваться для увеличения потерь врага.

 

Дроны в войне в Украине

Сегодня беспилотники играют важную роль в войне, существенно влияя на ход боевых действий. Они используются для разведки, корректировки артиллерийского огня, ударов по технике и живой силе противника, а также для обороны от атак.

Применение беспилотников стало одной из ключевых тактик на фронте. Их эффективность заставляет как Украину, так и Россию постоянно адаптировать свои действия и менять подходы к ведению боевых операций.

Ранее Федоров рассказал о работе украинского дрона "Катран", который используют ВСУ. Операции с его участием засекречены.

Также Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков. Уже есть первые результаты.

