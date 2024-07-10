Дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів РФ під час війни, - дослідження

Польські науковці оприлюднили результати дослідження найрезультативніших морських дронів у війні РФ проти України. Вони дійшли висновку, що український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані наукового польського журналу "Political Science and Security Studies Journal".
Так, науковці проаналізували вплив використання безпілотних морських дронів на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та визначили найрезультативніший морський безпілотник.
За даними дослідження у російсько-українській війні українські морські дрони вразили 22 військові кораблі, з яких 8 було знищено. Серед них дрони "Микола" та "Мамай" вразили по 2 кораблі, Sea Baby - 4 кораблі, Magura V5 - 14 кораблів, 8 з яких було повністю знищено.
Дослідники спиралися на відкриті джерела. У поле зору науковців потрапили такі українські та російські морські дрони: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" - українського виробництва, а також поки єдиний відомий морський дрон росіян - "Одуванчик".
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення ворожих цілей. Відомо, що цей безпілотник використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".
Наразі Magura V5 є першим у світі морським дроном, який має підтверджені повністю знищені цілі в бойових умовах. Серед підтверджених та визнаних офіційно українською воєнною розвідкою такі:
Крім того, під час масштабної атаки на катери КС-701 "Тунец" 30 травня цього року дронами було пошкоджено три такі судна, а одне знищено.
Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що під час вибору цілі для Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів.
Крім того, в ГУР підтвердили, що на цих морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність. Зокрема, вони позбавили росіян домінування у Чорному морі.
А от що стосується Азовського моря, то розвідники не виключають, що Magura можуть застосувати й в цій акваторії. Але це залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.
Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".
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