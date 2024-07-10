Дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны, - исследование

Польские ученые обнародовали результаты исследования самых результативных морских дронов в войне РФ против Украины. Они пришли к выводу, что украинский дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного польского журнала "Political Science and Security Studies Journal".
Так, ученые проанализировали влияние использования беспилотных морских дронов на ситуацию в Черноморском регионе и определили самый результативный морской беспилотник.
По данным исследования в российско-украинской войне, украинские морские дроны поразили 22 военных корабля, из которых 8 были уничтожены. Среди них дроны "Микола" и "Мамай" поразили по 2 корабля, Sea Baby - 4 корабля, Magura V5 - 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.
Исследователи опирались на открытые источники. В поле зрения ученых попали такие украинские и российские морские дроны: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" - украинского производства, а также пока единственный известный морской дрон россиян - "Одуванчик".
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - это украинский беспилотный надводный дрон, используемый для разведки и уничтожения вражеских целей. Известно, что этот беспилотник используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".
В настоящее время Magura V5 является первым в мире морским дроном, который имеет полностью уничтоженные цели в боевых условиях. Среди подтвержденных и признанных официально украинской военной разведкой следующие:
Кроме того, во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая этого года дронами были повреждены три таких судна, а одно уничтожено.
Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что при выборе цели для Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.
Кроме того, в ГУР подтвердили, что на этих морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность. В частности, они лишили россиян доминирования в Черном море.
А вот что касается Азовского моря, то разведчики не исключают, что Magura могут применить и в этой акватории. Но это зависит от обстановки и условий, в которых придется работать.
Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина "Magura V5. Что известно о надводном украинском дроне, который топит флот РФ".
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