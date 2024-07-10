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Дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ во время войны, - исследование

Фото: дрон Magura V5 поразил больше всего российских кораблей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Польские ученые обнародовали результаты исследования самых результативных морских дронов в войне РФ против Украины. Они пришли к выводу, что украинский дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные научного польского журнала "Political Science and Security Studies Journal".

Так, ученые проанализировали влияние использования беспилотных морских дронов на ситуацию в Черноморском регионе и определили самый результативный морской беспилотник.

По данным исследования в российско-украинской войне, украинские морские дроны поразили 22 военных корабля, из которых 8 были уничтожены. Среди них дроны "Микола" и "Мамай" поразили по 2 корабля, Sea Baby - 4 корабля, Magura V5 - 14 кораблей, 8 из которых были полностью уничтожены.

Исследователи опирались на открытые источники. В поле зрения ученых попали такие украинские и российские морские дроны: "Микола", Magura V5, "Мамай", Sea Baby, "ТОЛОКА TLK-150", "Марічка" - украинского производства, а также пока единственный известный морской дрон россиян - "Одуванчик". 

О морском дроне Magura V5 и его целях

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - это украинский беспилотный надводный дрон, используемый для разведки и уничтожения вражеских целей. Известно, что этот беспилотник используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, спецподразделением "Group13".

В настоящее время Magura V5 является первым в мире морским дроном, который имеет полностью уничтоженные цели в боевых условиях. Среди подтвержденных и признанных официально украинской военной разведкой следующие:

  • разведывательный корабль "Иван Хурс" (поврежден 24 мая 2023);
  • патрульный корабль "Сергей Котов" (поврежден дважды - 24 июля и 13 сентября 2023 года);
  • десантный катер "Д-144 Серна" (потоплен 11 ноября 2023 года вместе с "БТР-82" на борту);
  • десантный катер "Д-295 Акула" (потоплен 11 ноября 2023 года);
  • ракетный катер "Ивановец" (потоплен 1 февраля 2024 года);
  • большой десантный корабль "Цезарь Куников" (потоплен 14 февраля 2024 года);
  • патрульный корабль "Сергей Котов" (потоплен 5 марта 2024 года вместе с вертолетом "Ка-29");
  • два скоростных катера специального назначения "РИФ-75" (уничтожены 6 мая 2024 года).

Кроме того, во время масштабной атаки на катера КС-701 "Тунец" 30 мая этого года дронами были повреждены три таких судна, а одно уничтожено.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что при выборе цели для Magura рассматривают любые объекты в радиусе 800 километров.

Кроме того, в ГУР подтвердили, что на этих морских дронах были установлены ракеты Р-73, которые уже доказали свою эффективность. В частности, они лишили россиян доминирования в Черном море.

А вот что касается Азовского моря, то разведчики не исключают, что Magura могут применить и в этой акватории. Но это зависит от обстановки и условий, в которых придется работать.

Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина "Magura V5. Что известно о надводном украинском дроне, который топит флот РФ".

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