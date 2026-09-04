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Дрон летів в кабінет Поклада. РФ вдарила по будівлі СБУ в центрі Києва, - Зеленський

16:22 04.09.2026 Пт
2 хв
Президент наказав "адекватно і відчутно" відповісти на ворожий удар
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по будівлі СБУ в Києві (Роман Кот, РБК-Україна)

Російські окупанти сьогодні, 4 вересня, вдарили по будівлі СБУ в Києві. Ворожий дрон летів прямо в кабінет очільника СБУ Олександра Поклада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору", - зазначив глава держави.

Президент повідомив, що всі екстрені служби перебувають на місці, постраждалим буде надано необхідну допомогу.

"Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти вдарили безпілотниками по Київській області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені склади у Броварському районі.

Зазначимо, сьогодні у Броварах Київської області після ворожої атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Через займання місто накрив дим, у зв’язку з чим місцева влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів.

Крім того, вночі Київська область зазнала чергової атаки російських військ. Унаслідок удару в Софіївській Борщагівці було пошкоджено складські приміщення.

Про те, як змінюється російська кампанія обстрілів, чому реактивні "Герані" складніше збивати і до чого готуватися восени - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийКиївСлужба безпеки УкраїниВійна в УкраїніДрони