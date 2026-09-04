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Дрон летел в кабинет Поклада. РФ ударила по зданию СБУ в центре Киева, - Зеленский

16:22 04.09.2026 Пт
2 мин
Президент приказал "адекватно и ощутимо" ответить на вражеский удар
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по зданию СБУ в Киеве (Роман Кот, РБК-Украина)

Российские оккупанты сегодня, 4 сентября, ударили по зданию СБУ в Киеве. Вражеский дрон летел прямо в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора", - отметил глава государства.

Президент сообщил, что все экстренные службы находятся на месте, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 сентября российские оккупанты ударили беспилотниками по Киевской области. В результате обстрела были повреждены склады в Броварском районе.

Отметим, сегодня в Броварах Киевской области после вражеской атаки вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия. Из-за возгорания город накрыл дым, в связи с чем местные власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, ночью Киевская область подверглась очередной атаке российских войск. В результате удара в Софиевской Борщаговке были повреждены складские помещения.

О том, как меняется российская кампания обстрелов, почему реактивные "Герани" сложнее сбивать и к чему готовиться осенью - читайте в материале РБК-Украина.

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