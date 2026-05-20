Дрон ледь не влучив у АЕС в Еміратах й в МАГАТЕ попередили про наслідки

Яка ситуація навколо Ірану

США все ще сподіваються отримати збагачений уран від Ірану. Тегеран запропонував передати понад 400 кг урану на зберігання до Росії, але у Вашингтоні на це не згодні.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала збагачений іранський уран. Ми ніколи цього не планували", - заявив Венс.

Своєю чергою Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. Серед іншого там є пункт про виплату компенсації з боку США Тегерану.