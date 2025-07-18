"Дрон-діл": Україна готує велику угоду з США, - Свириденко

Нагадаємо, Зеленський 16 липня розповів, що Трамп висловив зацікавленість в українських безпілотниках. Він хоче поставити їх на озброєння армії США. Натомість Україна потребує систем протиповітряної оборони. Тому інтереси щодо зброї є в обох сторін.

Зазначимо, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог, який був в Україні з кількаденним візитом, також високо оцінив українські дрони. Він навіть порекомендував американській оборонній індустрії взяти приклад з України.

На тлі цих новин в США організували презентацію ударного безпілотника LUCAS, який, як запевняють його розробники, є дешевим аналогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Розробку здійснила американська компанія SpektreWorks, а на презентації був присутній особисто міністр оборони США Піт Гегсет.

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