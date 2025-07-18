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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Дрон-дил": Украина готовит большую сделку с США, - Свириденко

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Милан Лелич

Украина и США готовятся подписать "дрон-дил" (Drone-deal) - большое соглашение, которое касается производства и продажи беспилотников. Именно его обсуждали во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

Об этом во время общения с прессой 18 июля заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кроме соглашения о создании инвестиционного фонда мы хотим подписать анонсированное президентом дрон-дил, это соглашение, которое Зеленский обсуждал с Трампом во время последнего телефонного звонка, где США рассматривают закупку крупной партии украинских дронов", - рассказала Свириденко.

Напомним, Зеленский 16 июля рассказал, что Трамп выразил заинтересованность в украинских беспилотниках. Он хочет поставить их на вооружение армии США. Зато Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. Поэтому интересы по оружию есть у обеих сторон.

Отметим, что специальный представитель президента США Кит Келлог, который был в Украине с многодневным визитом, также высоко оценил украинские дроны. Он даже порекомендовал американской оборонной индустрии взять пример с Украины.

На фоне этих новостей в США организовали презентацию ударного беспилотника LUCAS, который, как уверяют его разработчики, является дешевым аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks, а на презентации присутствовал лично министр обороны США Пит Хегсет.

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