"Дрон-дил": Украина готовит большую сделку с США, - Свириденко

Напомним, Зеленский 16 июля рассказал, что Трамп выразил заинтересованность в украинских беспилотниках. Он хочет поставить их на вооружение армии США. Зато Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. Поэтому интересы по оружию есть у обеих сторон.

Отметим, что специальный представитель президента США Кит Келлог, который был в Украине с многодневным визитом, также высоко оценил украинские дроны. Он даже порекомендовал американской оборонной индустрии взять пример с Украины.

На фоне этих новостей в США организовали презентацию ударного беспилотника LUCAS, который, как уверяют его разработчики, является дешевым аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks, а на презентации присутствовал лично министр обороны США Пит Хегсет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.