Дрон біля консульства США в Дубаї: влада зробила заяву

Інцидент із дроном стався поруч із консульством США в Дубаї. Подробиці повідомив кореспондент Білого дому Кейлі Мейєр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента Білого дому Кейлі Мейєр у мережі Х.
У Дубаї зафіксовано інцидент, пов'язаний із безпілотником, поблизу консульства США. Унаслідок події виникла пожежа. Інформацію підтвердили у пресслужбі Дубая.
За даними місцевої влади, вогонь було оперативно взято під контроль. Ситуація не призвела до масштабних наслідків.
В офіційному повідомленні йдеться: "Влада Дубая підтвердила, що пожежу, яка виникла внаслідок інциденту з дроном поблизу консульства США, успішно локалізували. Екстрені служби знову відреагували. Про постраждалих не з'явилося".
Екстрені служби прибули на місце одразу після сигналу та провели необхідні заходи для ліквідації загоряння. Станом на зараз інформації про постраждалих немає.
Обставини інциденту уточнюються.
Нагадуємо, що на тлі триваючих ракетних і дронових атак Об'єднані Арабські Емірати вивчають сценарій застосування військової сили проти Ірану, щоб присікти подальші удари і стабілізувати ситуацію у сфері безпеки.
Зазначимо, що Катар і Об'єднані Арабські Емірати виступають за максимально швидке припинення військового протистояння США та Ізраїлю з Іраном, розраховуючи на якнайшвидшу деескалацію і завершення бойових дій у регіоні.