Дрон возле консульства США в Дубае: власти сделали заявление

Инцидент с дроном произошел рядом с консульством США в Дубае. Подробности сообщил корреспондент Белого дома Кейли Мейер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Белого дома Кейли Мейер в сети Х.
В Дубае зафиксирован инцидент, связанный с беспилотником, вблизи консульства США. В результате происшествия возник пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе Дубая.
По данным местных властей, огонь был оперативно взят под контроль. Ситуация не привела к масштабным последствиям.
В официальном сообщении говорится: "Власти Дубая подтвердили, что пожар, возникший в результате инцидента с дроном вблизи консульства США, успешно локализовали. Экстренные службы снова отреагировали. О пострадавших не появилось".
Экстренные службы прибыли на место сразу после сигнала и провели необходимые мероприятия для ликвидации возгорания. По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Напоминаем, что на фоне продолжающихся ракетных и дроновых атак Объединенные Арабские Эмираты изучают сценарий применения военной силы против Ирана с целью пресечь дальнейшие удары и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности.
Отметим, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты выступают за максимально быстрое прекращение военного противостояния США и Израиля с Ираном, рассчитывая на скорейшую деэскалацию и завершение боевых действий в регионе.