RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дрон возле консульства США в Дубае: власти сделали заявление

Фото: ОАЭ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Инцидент с дроном произошел рядом с консульством США в Дубае. Подробности сообщил корреспондент Белого дома Кейли Мейер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Белого дома Кейли Мейер в сети Х.

Читайте также: Пострадали больше, чем Израиль. ОАЭ рассматривают удар по Ирану, - Axios

Что произошло возле консульства

В Дубае зафиксирован инцидент, связанный с беспилотником, вблизи консульства США. В результате происшествия возник пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе Дубая.

По данным местных властей, огонь был оперативно взят под контроль. Ситуация не привела к масштабным последствиям.

Реакция экстренных служб

В официальном сообщении говорится: "Власти Дубая подтвердили, что пожар, возникший в результате инцидента с дроном вблизи консульства США, успешно локализовали. Экстренные службы снова отреагировали. О пострадавших не появилось".

Экстренные службы прибыли на место сразу после сигнала и провели необходимые мероприятия для ликвидации возгорания. По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напоминаем, что на фоне продолжающихся ракетных и дроновых атак Объединенные Арабские Эмираты изучают сценарий применения военной силы против Ирана с целью пресечь дальнейшие удары и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Отметим, что Катар и Объединенные Арабские Эмираты выступают за максимально быстрое прекращение военного противостояния США и Израиля с Ираном, рассчитывая на скорейшую деэскалацию и завершение боевых действий в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты