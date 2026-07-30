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Дрон атакував американський газовий танкер у порту Єгипту - Reuters

00:39 30.07.2026 Чт
2 хв
Влада Єгипту підтвердила пожежу, але про причину інциденту не згадала
aimg Катерина Коваль
Фото: атака на американський танкер загострила напругу на Близькому Сході (Getty Images)

Дрон уразив газовий танкер, що належить американській компанії, у єгипетському середземноморському порту Дамʼєтта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що відомо про атаку

Британська компанія морської безпеки Ambrey повідомила про удар дрона по танкеру. Міністерство нафти Єгипту підтвердило пожежу в порту, однак не згадало про атаку дроном і не назвало причину інциденту.

За словами трьох джерел, обізнаних із торговими операціями, дрон влучив у плавуче сховище Energos Winter, після чого вогонь перекинувся на інше судно -Gaslog Salem. Два незалежних джерела у сфері безпеки оцінили ймовірну причину вибуху саме як удар дрона.

Британська група з управління морськими ризиками Vanguard повідомила, що Energos Winter уразив невстановлений снаряд у правий борт судна, спричинивши пожежу, яку згодом загасили.

Наразі невідомо, хто відповідальний за інцидент, який стався невдовзі після ракетної атаки Ірану на американські війська в Йорданії, а також ударів США та Саудівської Аравії по проіранських угрупованнях в Іраку.

Президент Трамп погрожував відповісти Ірану, а йеменське угруповання хуситів оголосило морську блокаду Саудівської Аравії - конфлікт, як припускає видання, поширюється найширше з моменту, коли США та Ізраїль почали бомбардувати Іран у лютому.

Що таке Energos Winter

Energos Winter - плавуче сховище й регазифікаційна установка місткістю 138 250 кубічних метрів. Судном володіє американська компанія Energos Infrastructure, а технічну, безпекову та комерційну експлуатацію здійснює інша американська компанія - Wilhelmsen Ship Management.

Нагадаємо, у ніч на середу Іран уже атакував одну з баз США на Близькому Сході балістичними ракетами - це стало першим подібним запуском відтоді, як сторони минулого тижня призупинили удари.

За день до цього Трамп говорив про можливість позитивного результату переговорів з Тегераном, хоча й уточнив, що Вашингтон паралельно готує запасний сценарій на випадок, якщо домовитись не вдасться.

Ще раніше він попереджав, що за відсутності угоди США будуть змушені знищити гору Пікакс з ядерним об'єктом всередині.

Чи означає нова атака повернення до масштабного протистояння між США та Іраном - читайте у детальному розборі РБК-Україна.

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ЄгипетСполучені Штати АмерикиДрониІран