Дрон атаковал американский газовый танкер в порту Египта - Reuters

Дрон поразил принадлежащий американской компании газовый танкер в египетском средиземноморском порту Дамьетта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила об ударе дрона по танкеру. Министерство нефти Египта подтвердило пожар в порту, однако не упомянуло об атаке дроном и не назвало причину инцидента.
По словам трех источников, знакомых с торговыми операциями, дрон попал в плавучее хранилище Energos Winter, после чего огонь перекинулся на другое судно Gaslog Salem. Два независимых источника в области безопасности оценили вероятную причину взрыва как удар дрона.
Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что Energos Winter поразил неустановленный снаряд в правый борт судна, повлекший пожар, который впоследствии потушили.
Пока неизвестно, кто ответственен за инцидент, произошедший вскоре после ракетной атаки Ирана на американские войска в Иордании, а также ударов США и Саудовской Аравии по проиранским группировкам в Ираке.
Президент Трамп угрожал ответить Ирану, а йеменская группировка хуситов объявила морскую блокаду Саудовской Аравии - конфликт, как предполагает издание, распространяется шире всего с момента, когда США и Израиль начали бомбардировать Иран в феврале.
Energos Winter – плавучее хранилище и регазификационная установка вместимостью 138 250 кубических метров. Судном владеет американская компания Energos Infrastructure, а техническую, безопасность и коммерческую эксплуатацию осуществляет другая американская компания - Wilhelmsen Ship Management.
Напомним, в ночь на среду Иран уже атаковал одну из баз США на Ближнем Востоке баллистическими ракетами - это стало первым подобным запуском с тех пор, как стороны на прошлой неделе приостановили удары.
Днем ранее Трамп говорил о возможности положительного результата переговоров с Тегераном, хотя и уточнил, что Вашингтон параллельно готовит запасной сценарий на случай, если договориться не удастся.
Еще раньше он предупреждал, что в отсутствие соглашения США будут вынуждены уничтожить гору Пикакс с ядерным объектом внутри.
Означает ли новая атака возвращения к масштабному противостоянию между США и Ираном – читайте в детальном разборе РБК-Украина.