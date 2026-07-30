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Дрон атаковал американский газовый танкер в порту Египта - Reuters

00:39 30.07.2026 Чт
2 мин
Власти Египта подтвердили пожар, но о причине инцидента не упомянули
aimg Екатерина Коваль
Фото: атака на американский танкер обострила напряжение на Ближнем Востоке (Getty Images)

Дрон поразил принадлежащий американской компании газовый танкер в египетском средиземноморском порту Дамьетта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно об атаке

Британская компания морской безопасности Ambrey сообщила об ударе дрона по танкеру. Министерство нефти Египта подтвердило пожар в порту, однако не упомянуло об атаке дроном и не назвало причину инцидента.

По словам трех источников, знакомых с торговыми операциями, дрон попал в плавучее хранилище Energos Winter, после чего огонь перекинулся на другое судно Gaslog Salem. Два независимых источника в области безопасности оценили вероятную причину взрыва как удар дрона.

Британская группа по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что Energos Winter поразил неустановленный снаряд в правый борт судна, повлекший пожар, который впоследствии потушили.

Пока неизвестно, кто ответственен за инцидент, произошедший вскоре после ракетной атаки Ирана на американские войска в Иордании, а также ударов США и Саудовской Аравии по проиранским группировкам в Ираке.

Президент Трамп угрожал ответить Ирану, а йеменская группировка хуситов объявила морскую блокаду Саудовской Аравии - конфликт, как предполагает издание, распространяется шире всего с момента, когда США и Израиль начали бомбардировать Иран в феврале.

Что такое Energos Winter

Energos Winter – плавучее хранилище и регазификационная установка вместимостью 138 250 кубических метров. Судном владеет американская компания Energos Infrastructure, а техническую, безопасность и коммерческую эксплуатацию осуществляет другая американская компания - Wilhelmsen Ship Management.

Напомним, в ночь на среду Иран уже атаковал одну из баз США на Ближнем Востоке баллистическими ракетами - это стало первым подобным запуском с тех пор, как стороны на прошлой неделе приостановили удары.

Днем ранее Трамп говорил о возможности положительного результата переговоров с Тегераном, хотя и уточнил, что Вашингтон параллельно готовит запасной сценарий на случай, если договориться не удастся.

Еще раньше он предупреждал, что в отсутствие соглашения США будут вынуждены уничтожить гору Пикакс с ядерным объектом внутри.

Означает ли новая атака возвращения к масштабному противостоянию между США и Ираном – читайте в детальном разборе РБК-Украина.

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