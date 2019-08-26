В Борисполе произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

Фото: на месте взрыва в Борисполе (facebook.com / pol.kyivregion)

В результате взрыва пострадал хозяин квартиры

В понедельник, 26 августа, в Борисполе произошел взрыв в одной из квартир жилого дома, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции в Киевской области в Facebook.

Как сообщается, сотрудники полиции получили сообщение о взрыве газа в жилом доме в Борисполе. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что в одной из квартир взорвалась газовая плита.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал хозяин квартиры, мужчина 1937-го года рождения. Пострадавший с многочисленными ожогами был госпитализирован в местную больницу. Другие жители дома не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце июня в Закарпатской области произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва был поврежден жилой дом, а также травмированы двое человек. Среди пострадавших - двухлетний ребенок.

РБК-Украина писало, что в Канаде автомобиль врезался в жилой дом, в результате чего произошел взрыв газопровода. В результате взрыва были разрушены 8 домов и пострадали семь человек. Также была проведена эвакуация жителей сотни соседних домов. Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, была арестована.