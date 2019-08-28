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У Дрогобичі стався вибух газу у житловому будинку, є постраждалі

Новини » Політика    28.08.2019 - 05:46
У Дрогобичі стався вибух газу у житловому будинку, є постраждалі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється

У Дрогобичі Львівської області унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок, інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу.

Станом на 5:26 28 серпня з під завалів врятовано 5 осіб (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до лікарні. Проводиться розгортання наметового містечка.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 чоловіка та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 88 чоловік особового складу (у тому числі 1 кінологічний розрахунок) та 16 одиниць техніки.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у понеділок, 26 серпня, у Борисполі стався вибух в одній з квартир житлового будинку, в результаті чого постраждала одна людина.

Раніше у селі Неліпино Свалявського району Закарпатської області в результаті вибуху газоповітряної суміші було пошкоджено житловий будинок, а також травмовано двоє осіб.

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