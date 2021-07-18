В Дрогобыче обрушился подъезд многоэтажки, от разрушения которой в 2019 погибли люди
В Дрогобыче (Львовская область) сегодня произошло разрушение подъезда отселенной многоэтажки, которая обвалилась в 2019 году. Тогда под завалами дома погибли восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Спасатели около 13:00 получили информацию о том, что в отселенном доме произошло разрушение левой части второго подъезда.
"Предварительно, жертв и пострадавших в результате разрушения нет. Для мониторинга ситуации привлечены 7 человек и 1 единица спецтехники", - заявили в ГСЧС.
Как известно, 28 августа 2019 года, в этом доме обрушилась правая часть второго подъезда с первого по четвертый этаж. В результате разрушения погибли 8 человек.
Напомним, после проверки городской совет Дрогобыча назвал две возможные причины обрушения подъезда дома.