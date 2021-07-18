У Дрогобичі обвалився під'їзд багатоповерхівки, від руйнування якої в 2019 загинули люди
У Дрогобичі (Львівська область) сьогодні сталося руйнування під'їзду відселеної багатоповерхівки, яка обвалилася у 2019 році. Тоді під завалами будинку загинули восьмеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
Рятувальники близько 13:00 отримали інформацію про те, що у відселеному житловому будинку відбулося руйнування лівої частини другого під’їзду.
"Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок руйнування немає. Для моніторингу ситуації залучено 7 осіб та 1 одиницю спецтехніки", - заявили в ДСНС.
Як відомо, 28 серпня 2019 року, у цьому будинку обвалилася права частина другого під’їзду з першого по четвертий поверх. В результаті руйнування загинули 8 людей.
Нагадаємо, після перевірки міська рада Дрогобича назвала дві можливі причини обвалення під'їзду будинку.