В Дрогобыче из-за новой угрозы отселят жильцов аварийного дома

После взрыва в жилом доме в Дрогобыче (Львовская область) мэрия города решила отселить всех жильцов из-за угрозы нового обвала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

Как сообщил городской голова Дрогобыча Тарас Кучма, всех жителей, а это 64 семьи, планируют переселить в один из санаториев Трускавца.

"До 18:00 мне должны наши соцслужбы и другие службы предоставить подробную информацию. Куда и как будем отселять. Проводим переговоры с санаторием Трускавца", - сказал Тарас Кучма.

Председатель Львского облсовета Александр Ганущин сообщил, что семьям из Дрогобыча готовы предоставить место для проживания в санаториях Трускавца.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

По предварительной информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эта версия была названа маловероятной. После взрыва под завалами могут находиться 5 человек.