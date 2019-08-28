У Дрогобичі через нову загрозу відселять мешканців аварійного будинку

Після вибуху в житловому будинку в Дрогобичі (Львівська область) мерія міста вирішила відселити всіх мешканців через загрозу нового обвалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

Як повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма, всіх жителів, а це 64 сім'ї, планують переселити в один із санаторіїв Трускавця.

"До 18:00 мені повинні наші соцслужби та інші служби надати докладну інформацію. Куди і як будемо відселяти. Проводимо переговори з санаторієм Трускавця", - сказав Тарас Кучма.

Голова Львского облради Олександр Ганущин повідомив, що сім'ям з Дрогобича готові надати місце для проживання в санаторіях Трускавця.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. В результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною. Після вибуху під завалами можуть перебувати 5 осіб.