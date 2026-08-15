Дрібні витрати непомітно забирають тисячі гривень: експерт пояснив, як це зупинити

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Дрібні незаплановані покупки можуть накопичуватися у значну суму за місяць.

Акції та знижки створюють відчуття економії, навіть якщо товар насправді не потрібен.

Банківські картки та кредитні ліміти можуть формувати хибне відчуття більшої кількості доступних грошей.

Перед великою покупкою експерт радить за можливості почекати 24 години.

Фінансова подушка має бути доступною не одразу, щоб зменшити ризик імпульсивних витрат.

Дрібні витрати накопичуються

За словами Козака, одна з причин перевитрат – покупки, які людина не планувала заздалегідь. Часто це відбувається безпосередньо в магазині, зокрема біля каси.

''Поки стоїте біля каси, в супермаркеті тягнеться щось таке не дуже потрібне, але раптом воно стає необхідним'', – зазначив експерт.

Водночас значна частина зайвих витрат може складатися саме з невеликих сум – 20, 30, 50 чи 100 гривень.

''Кожна сума не критична, але якщо порахувати їх за місяць, то це виходить вже суттєва сума'', – пояснив Козак.

Щоб краще контролювати такі витрати, він радить проаналізувати покупки за останній місяць. Зокрема, можна переглянути чеки в застосунках супермаркетів і визначити, які покупки були непотрібними.

Окремою проблемою експерт називає великі емоційні покупки – наприклад, придбання нового смартфона, ігрової приставки чи автомобіля, коли людина фактично не може собі цього дозволити.

''Тут більше емоції грають роль, ніж серйозний розрахунок'', – сказав він.

За словами Козака, такі рішення можуть призводити до того, що грошей не вистачає до наступного доходу, а людині доводиться користуватися кредитами.

Знижка не завжди означає економію

На рішення про покупку також суттєво впливають реклама, акції та знижки. Експерт зазначає, що в таких випадках людина може сприймати покупку як економію, навіть якщо товар їй фактично не потрібен.

''Вам здається, що ви економите половину цих грошей, які ви витратите на цю купівлю. Насправді ви витрачаєте половину, яка вам не потрібна'', – пояснив Козак.

Як приклад він навів ситуацію, коли кросівки за 6 тисяч гривень раптово продають за 3 тисячі.

''Дуже велика знижка, 50% – складно втриматися. Але чи потрібні ці кросівки, чи справді вони так вам хочеться, щоб заплатити за них навіть 3 тисячі гривень?'' – зазначив експерт.

За його словами, подібний принцип працює і з акціями на кшталт ''купи дві речі – отримай третю''.

''Тобі однієї достатньо, але ти купуєш другу, щоби третю отримати умовно безкоштовно. Але насправді це не так. Тобто ти на другу річ витрачаєш кошти вже зайві'', – сказав Козак.

Експерт також звернув увагу на ситуації, коли людина може довго відмовляти собі у великій покупці, але регулярно витрачати гроші на десятки дрібних речей.

''Якщо людина, наприклад, палить, щодня купує пачку сигарет, плюс під сигарету обов’язково каву, одну-дві-три додаткові, то це кожного разу сотня друга гривень, але в місяць це розходить тисяч 10'', – розповів Козак.

За його словами, у результаті людина може відмовляти собі в покупці необхідної речі за 10 тисяч гривень, хоча приблизно таку ж суму протягом місяця витрачає на невеликі регулярні покупки.