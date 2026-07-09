ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Як правильно придбати товар у розстрочку: банкір дав українцям кілька важливих порад

12:50 09.07.2026 Чт
2 хв
Що допоможе не перевантажити власний бюджет
aimg Анастасія Мацепа
Як правильно придбати товар у розстрочку: банкір дав українцям кілька важливих порад Фото: експерт пояснив, як користуватися розстрочкою без ризику для бюджету (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Оплата частинами може допомогти рівномірно розподілити витрати, однак користуватися нею варто зважено. У банку радять оцінювати власні фінансові можливості, уникати імпульсивних покупок і не перевантажувати бюджет щомісячними платежами.

Про те, як правильно користуватися розстрочкою та яких помилок варто уникати, РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий.

Головне:

  • Оцінюйте загальне кредитне навантаження.
  • Не оформлюйте розстрочку на імпульсивні покупки.
  • Залишайте резерв коштів на непередбачувані витрати.
  • Визначайте комфортний щомісячний платіж.

Розстрочка дедалі частіше використовується українцями не через нестачу коштів, а як інструмент планування особистих фінансів. Саме тому банкіри радять підходити до такого способу оплати так само відповідально, як і до будь-якого іншого фінансового рішення.

За словами Володимира Солодкого, головне правило – реалістично оцінювати власні фінансові можливості.

''Правильне використання оплати частинами допомагає зберігати вільні кошти на випадок непередбачуваних витрат. Але для цього клієнт має чітко розуміти, яку суму щомісяця він готовий сплачувати без шкоди для свого бюджету'', – зазначив експерт.

Він рекомендує, щоб загальна сума щомісячних платежів за всіма оформленими розстрочками не створювала дискомфорту для повсякденних витрат. Також не варто оформлювати оплату частинами під впливом емоцій чи імпульсивних бажань.

За словами банкіра, розстрочка має бути інструментом фінансового планування, а не способом необдумано збільшувати витрати.

Водночас українці дедалі відповідальніше ставляться до таких фінансових продуктів. У банку зазначають, що понад 85% клієнтів, які хоча б раз скористалися оплатою частинами, згодом оформлюють її повторно.

Крім того, понад 70% користувачів сприймають розстрочку як зручну альтернативу одноразовій оплаті повної вартості товару чи послуги.

Солодкий наголошує, що важливо своєчасно виконувати всі зобов’язання перед банком. Це дозволяє зберігати позитивну кредитну історію, яка сьогодні є одним із елементів фінансової безпеки.

За його словами, випадки прострочення платежів трапляються, однак поки залишаються в межах прогнозованої норми, а критичного погіршення платіжної дисципліни банки не фіксують.

''Клієнти добре розуміють цінність безперебійного доступу до кредитних лімітів, тому ставляться до розстрочки значно відповідальніше'', – підсумував банкір.

Читайте також: Курс, інфляція та генератори: що буде з розстрочками в Україні до кінця року
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Особисті фінанси
Новини
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером