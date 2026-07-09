Як правильно придбати товар у розстрочку: банкір дав українцям кілька важливих порад

Оплата частинами може допомогти рівномірно розподілити витрати, однак користуватися нею варто зважено. У банку радять оцінювати власні фінансові можливості, уникати імпульсивних покупок і не перевантажувати бюджет щомісячними платежами.

Про те, як правильно користуватися розстрочкою та яких помилок варто уникати, РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий.

Головне:

Оцінюйте загальне кредитне навантаження.

Не оформлюйте розстрочку на імпульсивні покупки.

Залишайте резерв коштів на непередбачувані витрати.

Визначайте комфортний щомісячний платіж.

Розстрочка дедалі частіше використовується українцями не через нестачу коштів, а як інструмент планування особистих фінансів. Саме тому банкіри радять підходити до такого способу оплати так само відповідально, як і до будь-якого іншого фінансового рішення.

За словами Володимира Солодкого, головне правило – реалістично оцінювати власні фінансові можливості.

''Правильне використання оплати частинами допомагає зберігати вільні кошти на випадок непередбачуваних витрат. Але для цього клієнт має чітко розуміти, яку суму щомісяця він готовий сплачувати без шкоди для свого бюджету'', – зазначив експерт.

Він рекомендує, щоб загальна сума щомісячних платежів за всіма оформленими розстрочками не створювала дискомфорту для повсякденних витрат. Також не варто оформлювати оплату частинами під впливом емоцій чи імпульсивних бажань.

За словами банкіра, розстрочка має бути інструментом фінансового планування, а не способом необдумано збільшувати витрати.

Водночас українці дедалі відповідальніше ставляться до таких фінансових продуктів. У банку зазначають, що понад 85% клієнтів, які хоча б раз скористалися оплатою частинами, згодом оформлюють її повторно.

Крім того, понад 70% користувачів сприймають розстрочку як зручну альтернативу одноразовій оплаті повної вартості товару чи послуги.

Солодкий наголошує, що важливо своєчасно виконувати всі зобов’язання перед банком. Це дозволяє зберігати позитивну кредитну історію, яка сьогодні є одним із елементів фінансової безпеки.

За його словами, випадки прострочення платежів трапляються, однак поки залишаються в межах прогнозованої норми, а критичного погіршення платіжної дисципліни банки не фіксують.

''Клієнти добре розуміють цінність безперебійного доступу до кредитних лімітів, тому ставляться до розстрочки значно відповідальніше'', – підсумував банкір.