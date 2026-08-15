Мелкие расходы незаметно уносят тысячи гривен: эксперт объяснил, как это остановить

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Мелкие незапланированные покупки могут скапливаться в значительную сумму за месяц.

Акции и скидки создают ощущение экономии, даже если товар действительно не нужен.

Банковские карты и кредитные лимиты могут формировать ложное чувство большего количества доступных денег.

Перед большой покупкой эксперт советует по возможности подождать 24 часа.

Финансовая подушка должна быть доступна не сразу, чтобы уменьшить риск импульсивных затрат.

Мелкие затраты накапливаются

По словам Козака, одна из причин перерасходов – покупки, которые человек не планировал заранее. Часто это происходит непосредственно в магазине, в частности, возле кассы.

"Пока стоите у кассы, в супермаркете тянется что-то такое не очень нужное, но вдруг оно становится необходимым", - отметил эксперт.

В то же время, значительная часть лишних затрат может состоять именно из небольших сумм – 20, 30, 50 или 100 гривен.

''Каждая сумма не критична, но если сосчитать их за месяц, то это получается уже существенная сумма'', – пояснил Козак.

Чтобы лучше контролировать такие расходы, он рекомендует проанализировать покупки за последний месяц. В частности, можно посмотреть чеки в приложениях супермаркетов и определить, какие покупки были не нужны.

Отдельной проблемой эксперт называет большие эмоциональные покупки – например, приобретение нового смартфона, игровой приставки или автомобиля, когда человек фактически не может себе этого позволить.

''Здесь больше эмоции играют роль, чем серьезный расчет'', – сказал он.

По словам Козака, такие решения могут приводить к тому, что денег не хватает до следующего дохода, а человеку приходится пользоваться кредитами.

Скидка не всегда означает экономию

На решение о покупке также оказывают существенное влияние реклама, акции и скидки. Эксперт отмечает, что в таких случаях человек может воспринимать покупку как экономию даже если товар ему фактически не нужен.

''Вам кажется, что вы экономите половину этих денег, которые вы потратите на эту покупку. На самом деле вы тратите половину, которая вам не нужна”, – объяснил Козак.

В качестве примера он привел ситуацию, когда кроссовки за 6 тысяч гривен внезапно продают за 3 тысячи.

''Очень большая скидка, 50% – сложно удержаться. Но нужны ли эти кроссовки, действительно ли они так вам хочется, чтобы заплатить за них даже 3 тысячи гривен?” – отметил эксперт.

По его словам, подобный принцип работает и с акциями вроде "купи две вещи – получи третью".

''Тебе одной достаточно, но ты покупаешь вторую, чтобы третью получить условно бесплатно. Но на самом деле это не так. То есть ты на вторую вещь тратишь средства уже лишние'', – сказал Козак.

Эксперт также обратил внимание на ситуации, когда человек может долго отказывать себе в большой покупке, но регулярно тратить деньги на десятки мелочей.

''Если человек, например, курит, каждый день покупает пачку сигарет, плюс под сигарету обязательно кофе, один-два-три дополнительных, то это каждый раз сотня вторая гривен, но в месяц это расходится тысяч 10'', – рассказал Козак.

По его словам, в результате человек может отказывать себе в покупке необходимой вещи за 10 тысяч гривен, хотя примерно такую же сумму за месяц тратит на небольшие регулярные покупки.