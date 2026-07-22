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Драпатий зробив заяву про нового начальника Генштабу

13:49 22.07.2026 Ср
2 хв
Новий головком ЗСУ уперше відреагував на рішення Зеленського
aimg Юлія Капітонова
Фото: Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Новий начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк - людина, на яку можна покластися у найскладніших обставинах і чиї рішення заслуговують на довіру.

Про це заявив новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

22 липня Драпатий оголосив, що розпочинає виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення", - заявив головком.

За словами Драпатого, з Скибюком вони познайомили ще в 2022 році. Це сталося на Півдні України. Саме тоді вони разом з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

"Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - наголосив Драпатий.

Головком також звернув увагу на те, що саме у період командування Скибюка Десантно-штурмовими військами виросли сильні командири, зокрема Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

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Михайло ДрапатийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України