Драпатий зробив заяву про нового начальника Генштабу

Новий начальник Генерального штабу ЗСУ Ігор Скибюк - людина, на яку можна покластися у найскладніших обставинах і чиї рішення заслуговують на довіру.
Про це заявив новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
22 липня Драпатий оголосив, що розпочинає виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України.
"Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення", - заявив головком.
За словами Драпатого, з Скибюком вони познайомили ще в 2022 році. Це сталося на Півдні України. Саме тоді вони разом з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.
"Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - наголосив Драпатий.
Головком також звернув увагу на те, що саме у період командування Скибюка Десантно-штурмовими військами виросли сильні командири, зокрема Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.
До речі, все найважливіше про нового главу Генштабу ЗСУ Ігоря Скибюка ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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