Драпатый сделал заявление о новом начальнике Генштаба

22 июля Драпатий объявил, что приступает к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения", - заявил главком.

По словам Драпатого, со Скибюком они познакомили еще в 2022 году. Это произошло на Юге Украины. Именно тогда они вместе с одним командным пунктом руководили операцией по освобождению Херсонщины.

"С того времени знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы", - подчеркнул Драпатый.

Главком также обратил внимание на то, что именно в период командования Скибюка Десантно-штурмовыми войсками выросли сильные командиры, в частности Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие.