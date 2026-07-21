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Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ

23:20 21.07.2026 Вт
1 хв
Новий очільник військ окремо подякував своєму попереднику на посаді
aimg Катерина Коваль
Фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (facebook.com/zelensky.official)

Михайло Драпатий, якого президент Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ, зробив першу заяву після призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Драпатого.

Що заявив новий головнокомандувач

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби", - написав Драпатий.

Він наголосив, що служіння Україні завжди було для нього честю, а під час війни за незалежність означає абсолютну відповідальність.

Подяка попереднику на посаді

Окремо Драпатий подякував головнокомандувачу Олександру Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська", зазначивши: "Я в ньому виріс".

"Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - додав новий очільник ЗСУ.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ, замінивши на цій посаді Олександра Сирського.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали одразу 11 кандидатів. Найімовірнішим вважався саме Драпатий, який раніше очолював Обʼєднані сили ЗСУ.

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Михайло ДрапатийЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський