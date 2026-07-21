Драпатый сделал первое заявление после назначения главнокомандующим ВСУ

Что заявил новый главнокомандующий

"Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силам Обороны за новый этап службы", - написал Драпатый.

Он подчеркнул, что служение Украине всегда было для него честью, а во время войны за независимость означает абсолютную ответственность.

Благодарность предшественнику в должности

Отдельно Драпатий поблагодарил главнокомандующего Александра Сырского за "последовательную работу по укреплению украинского войска", отметив: "Я в нем вырос".

"Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство", - добавил новый глава ВСУ.