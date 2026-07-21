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Драпатый сделал первое заявление после назначения главнокомандующим ВСУ

23:20 21.07.2026 Вт
1 мин
Новый руководитель войск отдельно поблагодарил своего предшественника в должности
aimg Екатерина Коваль
Фото: главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com/zelensky.official)

Михаил Драпатый, которого президент Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ, сделал первое заявление после назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Драпатого.

Что заявил новый главнокомандующий

"Благодарю Президента Украины за доверие, Министра обороны за поддержку, а Силам Обороны за новый этап службы", - написал Драпатый.

Он подчеркнул, что служение Украине всегда было для него честью, а во время войны за независимость означает абсолютную ответственность.

Благодарность предшественнику в должности

Отдельно Драпатий поблагодарил главнокомандующего Александра Сырского за "последовательную работу по укреплению украинского войска", отметив: "Я в нем вырос".

"Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство", - добавил новый глава ВСУ.

Напомним, во вторник, 21 июля, Зеленский избрал Драпатого новым главкомом ВСУ, заменив на этом посту Александра Сырского.

По информации источников Bloomberg, взамен Сырскому рассматривали сразу 11 кандидатов. Самым вероятным считался именно Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

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