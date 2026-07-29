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Драпатий розкрив своє бачення перемоги України над Росією

10:28 29.07.2026 Ср
2 хв
Новий головком ЗСУ вже має конкретний план дій
aimg Юлія Капітонова
Фото: Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Перемога України у війні з Росією передбачає чіткий алгоритм дій, зокрема посилення операцій у різних доменах і застосування асиметричних підходів.

З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.

29 липня Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Під час бесіди український головнокомандувач розповів колезі про своє бачення перемоги України у війні з Росією.

За словами Драпатого, на нинішньому етапі вкрай важливо:

  • посилити операції в різних доменах;
  • не допускати інфільтрації противника в смуги української оборони;
  • масштабувати дальнє та середнє вогневе ураження ворога;
  • надалі розвивати армійські корпуси та збільшувати їхню автономію.

"Працюємо над тим, щоб підвищити рівень летальності ворожих втрат і знизити економічні спроможності Москви. Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології", - наголосив Драпатий.

Окрім того, він висловив вдячність генералу Гринкевичу за його особисті зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами ППО.

Також головком згадав про важливий внесок у посилення ЗСУ з боку президента США Дональда Трампа та очільника Пентагону Піта Гегсета. Насамперед ідеться про військову допомогу Україні в межах Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

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НАТОУкраїнаМихайло ДрапатийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України