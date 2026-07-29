Драпатый раскрыл свое видение победы Украины над Россией

29 июля Драпатий провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

В ходе беседы украинский главнокомандующий рассказал коллеге о своем видении победы Украины в войне с Россией.

По словам Драпатого, на нынешнем этапе крайне важно:

усилить операции в разных доменах;

не допускать инфильтрации противника в полосы украинской обороны;

масштабировать дальнее и среднее огневое поражение врага;

дальше развивать армейские корпуса и увеличивать их автономию.

"Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономические способности Москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии", - подчеркнул Драпатый.

Кроме того, он поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами ПВО.

Также главком упомянул о важном вкладе в усиление ВСУ президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. В первую очередь речь идет о военной помощи Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).