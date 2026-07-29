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Драпатый раскрыл свое видение победы Украины над Россией

10:28 29.07.2026 Ср
2 мин
У нового главкома ВСУ уже есть конкретный план действий
aimg Юлия Капитонова
Фото: Михаил Драпатый, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)

Победа Украины в войне с Россией предусматривает четкий алгоритм действий, в частности, усиление операций в различных доменах и применение асимметричных подходов.

С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

29 июля Драпатий провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

В ходе беседы украинский главнокомандующий рассказал коллеге о своем видении победы Украины в войне с Россией.

По словам Драпатого, на нынешнем этапе крайне важно:

  • усилить операции в разных доменах;
  • не допускать инфильтрации противника в полосы украинской обороны;
  • масштабировать дальнее и среднее огневое поражение врага;
  • дальше развивать армейские корпуса и увеличивать их автономию.

"Работаем над тем, чтобы повысить уровень летальности вражеских потерь и снизить экономические способности Москвы. Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии", - подчеркнул Драпатый.

Кроме того, он поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами ПВО.

Также главком упомянул о важном вкладе в усиление ВСУ президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. В первую очередь речь идет о военной помощи Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

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