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"Дракон" VS танк. Військові показали ефектне знищення ворожої техніки

Фото: військові знищили ворожий танк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові батальйону "Злі сапсани" 30 ОМБр знищили ворожий танк дроном "дракон". Події відбулись на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними військових, це, ймовірно, перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БпЛА. 

 

Водночас військові зазначили, що підрозділи Сухопутних військ ефективно застосовують безпілотні системи проти противника на всіх напрямках.

 

Ситуація на фронті 5 жовтня

Сьогодні вночі підпілля повідомило, що на Донбасі російській бригаді заборонили користуватися військовою технікою.

Мало того, ЗМІ повідомили, що біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Детальніше про чутки щодо можливої відправки військових КНДР в Україну - читайте у нашому окремому матеріалі.

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