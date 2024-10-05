"Дракон" VS танк. Військові показали ефектне знищення ворожої техніки

Ситуація на фронті 5 жовтня

Сьогодні вночі підпілля повідомило, що на Донбасі російській бригаді заборонили користуватися військовою технікою.

Мало того, ЗМІ повідомили, що біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Детальніше про чутки щодо можливої відправки військових КНДР в Україну - читайте у нашому окремому матеріалі.

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