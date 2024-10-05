"Дракон" VS танк. Военные показали эффектное уничтожение вражеской техники

Ситуация на фронте 5 октября

Сегодня ночью подполье сообщило, что на Донбассе российской бригаде запретили пользоваться военной техникой.

Более того, СМИ сообщили, что возле временно оккупированного Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых - шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Подробнее о слухах относительно возможной отправки военных КНДР в Украину - читайте в нашем отдельном материале.

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