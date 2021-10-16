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Драка в харьковском метро: машиниста электропоезда отстранили от работы

Автор: Сергей Пышкин

15 октября между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда - произошла драка. Работника метрополитена отстранили от работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По словам представителя Харьковского метрополитена Алексея Битнера, машиниста электропоезда отстранили от работы после драки. Сейчас идет служебная проверка.

Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о драке между пассажиром метро Харькова и машинистом электропоезда. Полиция начала проверку, однако с заявлениями к ней никто не обращался. Причина конфликта пока неизвестна.

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Харьков