Драка в харьковском метро: машиниста электропоезда отстранили от работы

15 октября между одним из пассажиров харьковского метро и машинистом электропоезда - произошла драка. Работника метрополитена отстранили от работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
По словам представителя Харьковского метрополитена Алексея Битнера, машиниста электропоезда отстранили от работы после драки. Сейчас идет служебная проверка.
Правоохранители выясняют обстоятельства столкновения.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о драке между пассажиром метро Харькова и машинистом электропоезда. Полиция начала проверку, однако с заявлениями к ней никто не обращался. Причина конфликта пока неизвестна.